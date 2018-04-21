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الشرطة الماليزية : العثور على جثة فلسطيني مقتولا بالرصاص في كوالالمبور

10:38 ص السبت 21 أبريل 2018
الشرطة الماليزية : العثور على جثة فلسطيني مقتولا بالرصاص في كوالالمبور

الشرطة الماليزية

كوالالمبور- (د ب أ):

ذكرت الشرطة الماليزية أنه تم العثور على جثة رجل فلسطيني الجنسية، قتل بالرصاص، وهو في طريقه إلى مسجد لأداء صلاة الفجر في كوالالمبور اليوم السبت، طبقا لما ذكرته وكالة "برناما" الماليزية للانباء اليوم.

وكشف تحقيق مبكر أن رجلين كانا يستقلان دراجة بخارية أطلقا أربع طلقات نارية على الرجل، 35 عامًا، في الرأس والجس.

كما عثرت الشرطة على قذيفتين، بحسب مسؤول شرطة في تصريحه للصحفيين الموجودين في مكان الحادث.

الشرطة الماليزية جثة فلسطيني كوالالمبور

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