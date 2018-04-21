إدارة الطيران الأمريكية تأمر بفحوص مئات الطائرات بعد حادث طائرة الركاب

واشنطن- (د ب أ):

أصدرت إدارة الطيران الاتحادية توجيهات بفحص مئات الطائرات، في أعقاب عطل في محرك طائرة هذا الاسبوع، أدى إلى وفاة راكبة على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية "ساوث ويست إيرلاينز".

وجاء في بيان من الادارة أن التوجيهات الطارئة، الخاصة بصلاحية الطائرات للطيران، الصادرة أمس الجمعة تتطلب من شركات الطيران فحص ريش المراوح في محركات معينة من طراز "سي.إف.إم.56-7 بي"، خلال 20 يوما.

وجاء في البيان "تشير تقديرات الشركة المصنعة للمحرك إلى أن الاجراء التصحيحي الذي تم اتخاذه يتعلق بـ352 محركا في الولايات المتحدة و681 محركا في مختلف أنحاء العالم".

والتوجيهات الخاصة بالمحرك، المستخدم في العديد من الطائرات المعروفة، ناجم عن معلومات تم جمعها بعد تحقيق بشأن حادث وقع يوم الثلاثاء الماضي فوق مدينة فيلاديلفيا الامريكية، حسب تغريدة للادارة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

ومن جهة أخرى، كشف المحققون الذين يبحثون في أسباب عطب المحرك الذي أجبر طائرة الركاب على الهبوط الاضطرارى يوم الثلاثاء الماضي، مما أسفر عن مقتل امرأة، عن أن الكلل المعدنى بالمحرك يمثل سببا محتملا للحادث .

وأثار روبرت ساموالت رئيس الهيئة الوطنية لسلامة النقل إمكانية حدوث الكلل المعدنى على إحدى شفرات مروحة المحرك في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي.

وقال روبرت ساموالت إن ريشة المروحة تدور بسرعة تصل إلى عدة آلاف من الدورات في الدقيقة الواحدة ، لذلك فإنها تحولت إلى شظايا عندما تحطمت

وتوفيت امرأة عندما انفجر المحرك الأيسر لطائرة شركة "ساوث ويست إيرلاينز" للخطوط الجوية الأمريكية في منتصف الرحلة يوم الثلاثاء الماضي. وأصيبت المرأة بجروح قاتلة عندما تسبب المحرك المنفجر في كسر إحدى النوافذ . ونقلت تقارير وسائل الإعلام المحلية الأمريكية عن روايات الركاب للواقعة قولهم أن ضغط الهواء الناجم عن كسر النافذة أدى إلى جذب الراكبة بصورة جزئية إلى خارج نافذة الطائرة وتمكن عدد من الركاب من سحبها وإعادتها إلى داخل الطائرة مرة أخرى .

وتم تحديد هوية المرأة ضحية الحادث في تقارير وسائل الإعلام الأمريكية على أنها جنيفر ريوردان ، 43 عاما ، وهى من مدينة ألبوكيركي بولاية نيو مكسيكو الأمريكية .

وذكرت شركة ساوث ويست في بيان أن برنامج الفحص الخاص بنوع المحرك الذى تسبب في الحادث سيتم "تسريعه" خلال الثلاثين يومًا القادمة.

وفقدت الطائرة التي تحمل على متنها 149 شخصا ضغط الهواء بعد أن أصيب المحرك بالعطب بينما كانت الطائرة على ارتفاع حوالي عشرة آلاف متر.

وبعث الركاب المذعورون الذين كانوا يتنفسون عبر أقنعة الأكسجين رسائل إلى أحبائهم ، بينما كانت الطائرات تهبط بسرعة من ارتفاع عشرة الآف متر .

وأصيب سبعة أشخاص بالإضافة إلى حالة الوفاة .