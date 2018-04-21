حريق في إسرائيل بسبب قنبلة مولوتوف مثبته بطائرة ورقية اطلقت من غزة

تل ابيب (د ب ا)-

ذكر تقرير إخباري، السبت، ان طائرة ورقية مثبت بها قنبلة مولوتوف تم اطلاقها من قطاع غزة إلى إسرائيل قد تسببت في حريق في مستودع زراعي في منطقة داخل الأراضي المحتلة قرب الحدود مع غزة ليلة امس الجمعة.

وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت في موقعها الإلكتروني اليوم السبت، انه لم يصب احد في الحادث، ولكن اضرارا كبيرة لحقت بالمستودع.

وهذه هي المرة الثالثة التي قام فيها فلسطينيون بإرسال طائرة ورقية تحمل قنبلة مولوتوف فوق السياج الأمني مع القطاع لتتعداه وتسقط داخل إسرائيل .

ووقع الحادثات السابقان يومي السبت والاحد الماضيين.

وتسبب الحادث الذي وقع يوم الاحد الماضي في حدوث حريق في منطقة كيسوفيم الغابية في المجلس الإقليمي اشكول جنوب إسرائيل .

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الحدود بين القطاع وإسرائيل حالة من التوتر، أسفرت عن مقتل 36 فلسطينيا غالبيتهم بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة، منذ بدء "مسيرات العودة" التي يجري تنظيمها أيام الجمع بدءا من الثلاثين من الشهر الماضي.