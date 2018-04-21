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العربية: مقتل أحد عناصر الصليب الأحمر في اليمن

09:38 ص السبت 21 أبريل 2018
العربية: مقتل أحد عناصر الصليب الأحمر في اليمن

أرشيفية

صنعاء (أ ش أ)

أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت، بمقتل أحد عناصر الصليب الأحمر الدولي جراء إطلاق نار على سيارتهم في محافظة تعز الواقعة جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

في سياق آخر، أفادت مصادر ميدانية يمنية السبت بشن طائرات التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت مواقع لميليشيات الحوثي في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة معقل الحوثيين.

وقالت المصادر - لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إن الغارات تزامنت مع قصف مكثف لقوات التحالف على مواقع وأهداف متفرقة للميلشيات في صعدة ، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

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الصليب الأحمر اليمن إطلاق نار التحالف العربي الحوثيين

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