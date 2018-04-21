الجالية اليهودية في برلين تبدأ حملة لدعم "كيباه" بعد الهجوم على شاب إسرائيلي

برلين- (د ب أ):

قال جدعون جوفي رئيس الجالية اليهودية في برلين، الجمعة، إن الجالية أطلقت حملة "برلين ترتدي الكيباه"، ردًا على هجوم وقع هذا الأسبوع ضد شاب إسرائيلي كان يرتدي القبعة اليهودية التقليدية.

وأضاف جوفي، أن الهدف هو حشد تحالف اجتماعي واسع لمعارضة الكراهية، مشيراً إلى أن الجالية اليهودية حذرت مراراً أعضاءها من ارتداء الكيباه في الأماكن العامة.

وقال جوفي: "لكننا نشهد الآن حالة لم نعد مستعدين لقبولها دون مقاومة".

ومن المقرر أن يتحدث رئيس بلدية برلين مايكل مولر، في مناسبة تحت عنوان "برلين ترتدي الكيباه" أمام مبنى الجالية اليهودية مساء الأربعاء المقبل.

ويتحدث جوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، في هذه المناسبة.

وفي مساء يوم الثلاثاء الماضي، كان شاب إسرائيلي 21 عامًا، وصديقه يسيران في حي "برنتسلاور برج" ببرلين، وكانا يرتديان الكيباه عندما هاجمهما ثلاثة أشخاص يتحدثون اللغة العربية، وسبوهما بألفاظ معادية للسامية.

وقام أحد المهاجمين بضرب الشاب الإسرائيلي بحزام، وحاول أيضاً ضربه بزجاجة.

وتم نشر مقطع فيديو تم تصويره بالهاتف المحمول للحادث على موقع يوتيوب، وقد تم اعتقال أحد المشتبه بهم المزعومين.