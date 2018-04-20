حفتر يصدر أمرًا بتجهيز 5 آلاف جندي ليبي لـ"مهمة استراتيجية"

القاهرة - (مصراوى):

أصدر القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أمرًا بتجهيز 5 آلاف جندي لـ"مهمة استراتيجية"، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسم مكتب الإعلام والتوثيق بإدارة الآليات العسكرية، عبد السلام خليفة، اليوم الجمعة.

وقالت الصفحة الرسمية للمشير خليفة حفتر، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إن تعليمات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، ورئاسة الأركان العامة، قضت باستعداد إدارة الآليات العسكرية لنقل 5000 جندي تقريبًا، إلى مكان مهم واستراتيجي، سيعلن عنه في الأيام المقبلة".

وأضاف: "هذا جانب بسيط من بدء التجهيزات والاستعدادات لإدارة الآليات العسكرية لنقل 5 آلاف جندي قريبًا؛ بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر".

وتتواصل التكهنات المتضاربة بشأن الحالة الصحية للمشير الليبي خليفة حفتر الموجود في مستشفى في باريس لتلقي العلاج منذ 9 أبريل 2018، على إثر اصابته بجلطة دماغية.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن الحالة الصحية لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر تحسنت، وسط تضارب الأنباء عن وضع القائد العسكري البالغ من العمر 75 عاما.

المشير خليفة حفتر، هو الشخصية المهيمنة في شرق ليبيا حيث يقود القوات المتحالفة مع حكومة طبرق والتي تسيطر على معظم المنطقة الغنية بالنفط.