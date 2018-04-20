عمر البشير يصل إثيوبيا للمشاركة في مؤتمر أمني

(مصراوي):

وصل الرئيس السوداني، عمر البشير، يوم الجمعة، إلى إثيوبيا، للمشاركة في منتدى "تانا" رفيع المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.

وكان في استقبال البشير على أرض مطار بحر دار، حيث سيعقد المؤتمر الأمني، رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، وعدد من وزراء حكومته.

ويضم الوفد المرافق للبشير وزير رئاسة الجمهورية، فضل عبدالله فضل، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الفريق أول صلاح عبدالله قوش.

وينطلق منتدى تانا السابع حول الأمن في أفريقيا، في مدينة بحر دار غدًا السبت، على أن يستمر يومين، ويشارك فيه عدد من الزعماء والقادة الأفارقة، حسب ما ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية.

ومن بين القادة المشاركين، بالإضافة للبشير، رئيس تشاد إدريس ديبي إيتنو، والرئيس التوغولي فوري غناسينغبي، ورئيس غينيا ألفا كوندي.

ومن المتوقع أيضاً أن يشارك في المنتدى الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو، ورئيس غانا السابق غانيان جون دراماني ماهاما.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن "المنتدى هو اجتماع سنوي يجمع القادة الأفارقة، وأصحاب المصلحة لتشارك واستكشاف الحلول الأمنية التي تحتاجها أفريقيا".