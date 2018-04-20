السفير الروسي: بريطانيا قد تكون من حقنت سكريبال وابنته بغاز الأعصاب

لندن (د ب أ)

قال السفير الروسي لدى المملكة المتحدة اليوم الجمعة، إن السلطات البريطانية ربما تكون من حقنت الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال ونجلته يوليا بعامل الأعصاب الكيميائي "نوفيتشوك" في صورته السائلة.

وفي مؤتمر صحفي بلندن، قال الكسندر ياكوفينكو إن ذلك سيوضح سبب المستويات العالية من السم الذي لا يزال في دم سكريبال ونجلته بعد أسابيع من العثور عليهما فاقدي الوعي على مقعد خشبي في مدينة سالزبري الانجليزية في الرابع من مارس.

وتوجه بريطانيا الاتهام إلى روسيا بارتكاب الاعتداء. وتنفي موسكو تلك المزاعم.

ووفقا لتقرير من وكالة "برس أسوسييشن"، قال ياكوفينكو إن المادة قد يكون قد تم إنتاجها في معمل أبحاث الدفاع بورتون داون.

وقال إن البريطانيين لم يكن في مقدورهم أن يحددوا نوع غاز الأعصاب بشكل سريع للغاية ما لم يكن لديهم إمكانية للوصول إلى مادة مشابهة.

وانتقد ياكوفينكو السلطات البريطانية لمنع روسيا من الوصول إلى أسرة سكريبال، واصفا الوضع بأنه "خطف مواطنين روسيين".

وأكد تقرير من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية هذا الأسبوع، أن غاز الأعصاب نوفيتشوك قد تم استخدامه في الهجوم، وأنه لا توجد كيماويات أخرى وهو ما يتعارض مع مزاعم روسية بالعثور على آثار غاز أعصاب ثان.

وشكك ياكوفينكو في استقلالية تحقيق المنظمة. وقال إن "عمل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد جرى تحت سيطرة الجانب البريطاني ... ولا يمكن استبعاد وجود ضغوط عليهم".

ولا يزال سكريبال 66 عامًا في حالة صحية خطيرة بالمستشفى، في حين خرجت ابنته من المستشفى الأسبوع الماضي.