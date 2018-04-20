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واشنطن ترصد مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن صحفي أمريكي فقد في سوريا

10:48 م الجمعة 20 أبريل 2018
واشنطن ترصد مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن صحفي أمريكي فقد في سوريا

الصحفي اوستن تايس

واشنطن - (أ ف ب):

أعلنت السلطات الفدرالية الأميركية مكافأة قدرها مليون دولار مقابل معلومات من شأنها السماح بتعقب أثر الصحفي اوستن تايس الذي اختفى في سوريا قبل أكثر من خمس سنوات.

وقدم مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) العرض مؤكدا عدم علاقته بـ"اي حدث معين".

وقد يكون تايس الصحافي الاميركي الوحيد المحتجز حاليا في سوريا التي اصبحت احد أخطر البلدان بالنسبة للمراسلين الحربيين.

وسيتم دفع المكافأة مقابل "المعلومات التي تؤدي مباشرة الى مكانه واسترداده والعودة الآمنة" للمراسل.

وعمل تايس وهو صحافي مستقل مع "ماكلاتشي نيوز" و"واشنطن بوست" و قناة "سي بي إس" ، وغيرها من وسائل الإعلام بما في ذلك وكالة فرانس برس، و"بي بي سي" و"اسوشيتد برس".

وتم اختطافه في 14 أغسطس 2012 قرب دمشق بعد أيام من عيد ميلاده الـ31.

هذا المحتوى من

AFP
السلطات الفدرالية سوريا اوستن تايس
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