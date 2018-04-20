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شرطة ديالى العراقية تعلن اعتقال 80 شخصا في المحافظة خلال أسبوع

10:45 م الجمعة 20 أبريل 2018
شرطة ديالى العراقية تعلن اعتقال 80 شخصا في المحافظة خلال أسبوع

اللواء فيصل العبادى

بغداد - (أ ش أ):

أعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادى، اليوم الجمعة ، اعتقال 80 شخصا خلال أسبوع داخل المحافظة.

وقال العبادى، فى تصريحات لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن قيادة شرطة ديالى أطلقت عملية أمنية ممنهجة فى عموم مناطق ديالى تهدف إلى اعتقال المطلوبين للقضاء سواء بتهم إرهابية وجنائية والإسراع بتنفيذ كل مذكرات القبض الصادرة عن القضاء".

وأضاف أن العملية ، التى تحمل تسمية (حصاد المطلوبين) ، أسفرت عن اعتقال أكثر من 80 مطلوبا خلال أسبوع فى ديالى بتهم إرهابية وجنائية.

وأوضح أنه تم وضع سلسلة خطط لتعزيز أمن المحافظة والعمل على مواجهة كل التحديات ، خاصة مع قرب الانتخابات النيابية فى مايو المقبل.

هذا المحتوى من

Asha
فيصل العبادى مناطق ديالى إرهاب
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