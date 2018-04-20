الحكم بسجن قطب حرب ليبيري 30 عامًا بتهمة الاحتيال

واشنطن (د ب أ)

قالت وزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة، إن حكمًا بالسجن لمدة 30 عامًا صدر بحق قطب حرب ليبيري، بسبب إخفاء دوره في الحرب الأهلية في بلاده للحصول على حق دخول الولايات المتحدة.

وتبين للسلطات الأمريكية أن محمد جبّاتة كان قائدًا لحركة التحرير الموحدة من أجل الديمقراطية في ليبيريا، إبان الحرب الأهلية الأولى في ليبيريا في الفترة ما بين عامي 1992-1995.

وقالت وزارة العدل، إن ميليشيات الحركة استخدمت الأطفال كجنود وتورطت في عمليات اغتصاب واسترقاق جنسي وعمل بالسخرة وقتل وتشويه وأكل لحوم البشر.

وصدر الحكم ضد جباته 51 عامًا، أمس الخميس، في محكمة اتحادية في فيلادلفيا، حيث أُدين في أكتوبر الماضي بتهمتي تزوير في وثائق الهجرة وتهمتين بالحنث باليمين.

وقالت السلطات الأمريكية إنه كان معروفًا باسم "جنجل جاباه" وكان يعيش في إيست لانسداون ، وهي ضاحية في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.