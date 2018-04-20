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الأمير تشارلز يخلف الملكة إليزابيث الثانية في منصب رئيس الكومنولث

10:04 م الجمعة 20 أبريل 2018
الأمير تشارلز يخلف الملكة إليزابيث الثانية في منصب رئيس الكومنولث

لندن (د ب أ)

اتفق اليوم الجمعة زعماء دول الكومنولث البالغ عددها 53 دولة، على أن يخلف الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، في منصب رئيس المنظمة التي تقودها بريطانيا.

وشكر بيان مشترك من الـ 53 دولة الملكة على قيادتها للمجموعة منذ عام 1952 وقال إن تشارلز أمير ويلز، وأكبر أبناء الملكة ووريث العرش البريطاني، سيتولى منصب رئيس المنظمة.

وأبلغت الملكة التي ستبلغ 92 عامًا غدا السبت، زعماء الكومنولث في بداية القمة التي عقدت في لندن أمس الخميس، أنها تريد أن يخلفها تشارلز.

الأمير تشارلز الملكة إليزابيث رئيس الكومنولث

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