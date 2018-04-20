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أبو ردينة: ذاهبون لمجلس الأمن لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

09:41 م الجمعة 20 أبريل 2018
أبو ردينة: ذاهبون لمجلس الأمن لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

نبيل أبو ردينة

رام الله - (أ ش أ):

أكد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية أن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى لطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لاعتداءات وحشية متكررة من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن أبو ردينة قوله أنه أمام استمرار الاحتلال في اعتداءاته المتكررة على الشعب الفلسطيني سواء من خلال استمرار عمليات قتل المتظاهرين في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد العشرات وجرح الآلاف من المواطنين، بالإضافة إلى سياسة تهويد القدس والإعتقالات ومصادرة الأراضي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وعمليات حرق الأماكن الدينية وخط الشعارات العنصرية فان التحرك السياسي الفلسطيني في المرحلة القادمة سيتركز على طلب توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وتابع "أمام هذه الانتهاكات للقانون والشرعية الدولية وحقوق الانسان فإنه يجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان ضد شعبنا ، حيث أن هذه التصرفات الإسرائيلية تشكل تهديداً ليس فقط للشعب الفلسطيني ، وإنما للقانون الدولي أيضاً الذي تخرقه إسرائيل يومياً".

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مجلس الأمن القيادة الفلسطينية نبيل أبو ردينة

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