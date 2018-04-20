لافروف: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اعتدت على مفاوضات جنيف

موسكو - (أ ش أ):

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الهجوم الأمريكي البريطاني الفرنسي على سوريا ضرب مفاوضات جنيف وصعب مهمة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الخاص إلى سوريا دي ميستورا في موسكو اليوم الجمعة، حسبما أفادت وكالات أنباء روسية: "إن هذا العمل العدواني زاد من صعوبة أشياء كثيرة، بما في ذلك المهمة التي يعمل على تنفيذها المبعوث الخاص إلى سوريا بتوجيه من الأمين العام للأمم المتحدة".

وأضاف "إن هذه الدول الثلاث، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لم تضرب مواقع كيميائية مختلقة في سوريا، وإنما أغارت على مفاوضات جنيف أيضا، وإننا متفقون مع أصدقائنا في الأمم المتحدة على أنه لا حل عسكريا للقضية السورية، وأنه من الواضح أن كل محاولات تنفيذ السيناريو العسكري محفوفة بتداعيات أكثر سلبية بالنسبة لسوريا نفسها وللاستقرار الإقليمي والدولي".

وتابع لافروف أن " روسيا أعربت في هذا السياق عن القلق البالغ من أن المعارضين، الذين يمثلون ما يسمى بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، دعوا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لمواصلة أعمالهم العسكرية العدوانية ونشر عمليتهم في كامل أراضي سوريا".

وشدد على أن هذه التصريحات غير مقبولة تماما، وأضاف " نأمل في أن تتوصل الجهات، التي تحظى بنفوذ لدى هذه المجموعة المعارضة وتشرف عليها، إلى استنتاجات صحيحة وتدعوها للالتزام بالنظام".