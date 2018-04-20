المستشارة الألمانية تستقبل رئيس وزراء الهند في برلين

برلين (د ب أ)

استقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في لقاء لتبادل وجهات النظر في برلين.

ولم تعط الحكومة الألمانية تفاصيل عن مضمون المباحثات.

وقال شتيفين زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية عن اللقاء: "من الأمور التي تحمل شهادة في حد ذاتها أن رئيس وزراء شعب يصل عدده إلى 3ر1 مليار نسمة ضيف مرحب به دائما عندنا كشريك في المحادثات السياسية. ولدينا مصالح مشتركة ذات طبيعة اقتصادية مكثفة".

ويرجح أن تكون قائمة الموضوعات التي جرت المباحثات حولها الوضع السياسي في الهند التي تضم أعراقا متعددة وأديانا مختلفة بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية.

تخشى الشركات الألمانية العاملة في الهند من أضرار جسيمة بسبب الرسوم الجمركية العالية التي تفرضها الهند، وكانت هذه الشركات طالبت الحكومة الألمانية من قبل بوقف سياسة الحماية المتصاعدة التي تمارسها حكومة مودي.

كان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير زار الهند نهاية مارس الماضي، وحث كلًا من الاتحاد الأوروبي وألمانيا على الاهتمام بصورة أكبر بالمناطق الأخرى في العالم.

في الوقت ذاته دعا شتاينماير إلى التوسع في العلاقات الاقتصادية وتقليل القيود.