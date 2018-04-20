رئيس الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي فقدت معظم قوتها ونهايتها باتت قريبة

عدن - (أ ش أ):

أشاد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، اليوم الجمعة ، بالانتصارات الميدانية التي يحققها الجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية في عدد من جبهات محافظة البيضاء.

وقال رئيس الحكومة اليمنية - خلال اتصال هاتفي بمحافظ البيضاء صالح الرصاص وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - "إن ميليشيا الحوثي الانقلابية فقدت معظم قوتها وإن نهايتها باتت قريبة وحتمية".

ودعا بن دغر المغرر بهم في صفوف الميليشيا العودة إلى صوابهم والانتصار للدولة المدنية واليمن الاتحادي.

ويخوض الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، بدعم من التحالف، معركة استكمال تحرير البيضاء من عدة محاور وسط تقدم ميداني مستمر لانتزاعها من قبضة الميليشيا الحوثية.