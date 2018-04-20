الشرطة الألمانية تقتل رجلًا من ليفركوزن في إطلاق نار

لانجينفيلد (د ب أ)

أقدمت وحدة خاصة من الشرطة الألمانية، ليلة الجمعة، على إطلاق النار على شخص يبلغ من العمر 38 عامًا، ببلدة لانجينفيلد المجاورة لمدينة ليفركوزن غرب ألمانيا فقتلته.

وقال الادعاء العام الألماني اليوم الجمعة في دوسلدورف، إن الرجل فتح النار على وحدة الشرطة بعد أن حاولت اقتحام مسكنه، ما دفع الوحدة للرد بإطلاق النار عليه.

وأضاف الادعاء أن عملية المداهمة بدأت مساء أمس الخميس حينما أبلغ سكان المنطقة بأن الرجل يطلق النار من شرفة منزله.

وذكر الادعاء أن أفراد الشرطة الذين وصلوا مبكرا إلى المكان، تمكنوا من سماع صوت الطلقات كما رأوا الرجل المشتبه فيه داخل شرفته، موضحا أن الرجل تمكن من جرح شرطية في عينها بعد تعطيل حاسة الرؤية عندها باستخدام جهاز شعاع ليزر كان معه.

ولم يتمكن أفراد الشرطة من التواصل مع الرجل ما اضطرهم إلى اقتحام المسكن، الأمر الذي أعقبه إطلاق نار بغرض القتل، وأصيب الرجل وتوفي بعد نقله إلى المستشفى.

وحفاظا على الحيادية تولت شرطة مدينة فوبرتال التحقيقات وعينت لجنة خاصة للتحقيق في الحالة.