جونسون: بريطانيا تدعم مساعي زيمبابوي للانضمام إلى الكومنولث

لندن (د ب أ)

ذكر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، أن بريطانيا سوف "تدعم بقوة" محاولة زيمبابوي للانضمام مجددًا لرابطة دول الكومنولث بعد 15 عامًا من انسحابها منها.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن جونسون قال: "يتولى الرئيس (إيمرسون) منانجاجوا مقاليد الحكم منذ 150 يوما، وفي حين أن زيمبابوي أحرزت تقدما مؤثرا، لا يزال هناك الكثير للقيام به" وذلك بعد اجتماع مع نظيره الزيمبابوي سيبوسيسو مويو خلال قمة لقادة الكومنولث الذي تقوده بريطانيا في لندن.

وقال: "هذا هو السبب وراء بذل بريطانيا والكومنولث والمجتمع الدولي الأكبر ما بوسعهم دعما لزيمبابوي في طريقها للإصلاح".

سحب الرئيس السابق روبرت موجابي زيمبابوي من الكومنولث في 2003 بعد انتقاد واسع لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك مصادرة الأراضي من المزارعين البيض والانتخابات المتنازع عليها.

وقال جونسون إن الانتخابات الجديدة المقررة في يوليو ستكون "علامة على الاتجاه لزيمبابوي جديدة".

وأضاف: "يجب أن تجري الحكومة الزيمبابوية انتخابات حرة ونزيهة يستحقها الشعب الزيمبابوي وهو ما تعهدت به".

وقال إن بريطانيا تريد دعم "زيمبابوي تعتنق بالكامل سيادة القانون وحقوق الإنسان والإصلاحات الاقتصادية".