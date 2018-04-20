العثور على أكبر مقبرة لعناصر داعش جنوبي الموصل العراقية

الموصل (د ب أ)

ذكر العقيد فواز أحمد الحمداني من قيادة عمليات نينوى العسكرية، اليوم الجمعة، أنه تم العثور على اكبر مقبرة جماعية لعناصر تنظيم داعش، تضم رفات أكثر من 300 قتيل عراقي وأجنبي في قضاء الحضر جنوبي مدينة الموصل 400 كيلومترا شمالي بغداد.

وقال الحمداني في تصريح صحفي: "تم العثور على أكبر مقبرة لتنظيم داعش تضم أكثر من 300 قتيل عراقي وأجنبي، خلال عملية إزالة ركام الأنقاض في المناطق التي شهدت قتالا ضد داعش العام الماضي في قضاء الحضر جنوب غربي الموصل".

وذكر أن "القوات الأمنية طمرت جثث عناصر داعش، بعد التأكد من أسمائهم ومراكزهم القيادية في التنظيم ".

ويعد قضاء الحضر 80 كيلومترا جنوب غربي الموصل، من أكبر أماكن انتشار تنظيم داعش في محافظة نينوى، وهو من المناطق الأثرية التي تضم آثار مدينة الحضر التاريخية.