الكوريتان تقيمان خطًا هاتفيًا ساخنًا بين زعيمي البلدين قبل القمةالكوريتان تقيمان خطًا هاتفيًا ساخنًا بين زعيمي البلدين قبل القمة

سول (د ب أ)

أقامت كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية اليوم الجمعة، خطًا هاتفيًا ساخنًا مباشرًا بين قادة الجارتين المتحاربتين قبل قمة يتم ترقبها عن كثب الأسبوع القادم.

وأفاد المكتب الرئاسي في سول، أن الخط الهاتفي، الذي تم اختباره اليوم الجمعة، يمكن من إجراء مباحثات وتجنب أي حالات من سوء الفهم بين مكتبي رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وأضاف متحدث باسم المكتب الرئاسي: إن "ذلك هو المرة الأولى التي يتم فيها فتح خط ساخن بين الزعيمين".

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، نقلًا عن مسؤول قوله، أن تجربة إجراء محادثة هاتفية استغرقت أربع دقائق و17 ثانية.

وستجرى المكالمة الأولى قبيل قمة بين مون وكيم، على الرغم من عدم تحديد موعد لإجرائها.

وستكون القمة المقرر عقدها يوم الجمعة القادم في بلدة بانمونجوم الحدودية هي الاجتماع الثالث فقط بين الجارتين منذ نهاية الحرب الكورية في عام 1953.

ويأمل مون في إثارة قضية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي مع كيم، وهو من الجيل الثالث من حكام كوريا الشمالية، وبحث استبدال ترتيبات سلام دائمة باتفاق وقف إطلاق النار القائم حاليا بين الكوريتين.

وقالت وكالة يونهاب اليوم الجمعة إن من بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة الأسبوع القادم إمكانية "سحب كلا الطرفين الأسلحة الثقيلة ونقاط الحراسة" من المنطقة منزوعة السلاح شديدة التحصين التي تفصل بين الكوريتين.

وبدافع من حركة دبلوماسية نشطة خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة بيونج تشانج بكوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا العام، وافق كيم أيضا على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع من المرجح أن يعقد أواخر مايو أو مطلع يونيو.

وتعد كوريا الشمالية باستعدادها لبحث تخليها عن ترسانتها من الأسلحة النووية.

وقال مسؤول عسكري للصحفيين في سول إن التعزيزات العسكرية على الحدود نفسها يمكن أن تسهم في تخفيف حدة التوتر بين الطرفين.

ونقلت يونهاب عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع قوله إن مثل هذه المباحثات بين الزعيمين الأسبوع القادم قد "تكون خطوة أولى كبيرة".