الخارجية اليمنية: سنحقق في الانتهاكات المُحتملة بحق المهاجرين الأفارقة

صنعاء (د ب أ)

قال عبد الملك المخلافي، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الجمعة، إن حكومته لن تتسامح مع انتهاك حقوق الإنسان وستقوم بالتحقيق في الانتهاكات المُحتملة في حق المهاجرين الأفارقة في اليمن.

وأضاف المخلافي - على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "أن الحكومة اليمنية ستقوم بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة في حق المهاجرين الأفارقة وإنفاذ القانون ومحاسبة من تثبت علاقته بأي انتهاكات، وستقوم بالتواصل مع المنظمات الدولية ذات الصلة لضمان عدم حدوث أي انتهاكات لحقوق الانسان على الأراضي اليمنية".

وتابع "خلال كل لقاءاتي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش أو اللقاءات التي تخص اليمن ويكون الأمين العام متحدثا فيها يبدأ الرجل بالثناء على الشعب اليمني وكرمه وتعامله الإنساني مع اللاجئين الذي لمسه في زياراته لليمن كمفوض سام لشؤون اللاجئين".

وأشار المخلافي إلى أن أي سلوك غير هذا لا يمثل اليمنيين.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أصدرت تقريرا الثلاثاء الماضي، اتهمت فيه بعض المسؤولين الحكوميين اليمنيين بتعذيب واغتصاب وإعدام مهاجرين وطالبي لجوء من القرن الأفريقي بمركز احتجاز بمدينة عدن الساحلية، جنوبي اليمن.

وبحسب التقرير، فقد حرمت السلطات الحكومية طالبي اللجوء من فرصة طلب الحماية كلاجئين ورحلت مهاجرين بشكل جماعي في ظروف خطيرة عبر البحر.

وتخضع مدينة عدن تحت سلطة القوات الحكومية المعترف بها دولياً، إلى جانب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي (فصائل مطالبة بالانفصال) والمدعومة من دولة الإمارات المشاركة ضمن قوات التحالف العربي.

وتشهد اليمن حربا عنيفة منذ أكثر من ثلاثة أعوام بين القوات الحكومية اليمنية مسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي الحوثي من جهة ثانية، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، حسب تقديرات أممية، فضلاً عن تسببها بتردي الأوضاع الإنسانية بشكل كبير.