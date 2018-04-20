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الولايات المتحدة تضع شروطًا لتحسين علاقاتها مع روسيا

04:03 م الجمعة 20 أبريل 2018
الولايات المتحدة تضع شروطًا لتحسين علاقاتها مع روسيا

جون بولتون

القاهرة- (مصراوي):

وضعت الولايات المتحدة الأمريكية مجموعة من الشروط لتحسين علاقاتها مع روسيا، خلال الاجتماع بين مستشار الأمن القومي جون بولتون، والسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، حسب ما ذكره بيان صدر عن البيت الأبيض.

وأوضح البيان أن بولتون أكد للمسؤول الروسي أن من مصلحة كل من الولايات المتحدة وروسيا إقامة علاقات أفضل، مؤكدا أن "ذلك سيتطلب معالجة مخاوفنا بشأن تدخل روسيا في انتخابات 2016، والاستخدام الطائش للأسلحة الكيميائية في المملكة المتحدة، والأوضاع في كل من أوكرانيا وسوريا".

يذكر أن العديد من القضايا والأزمات الدولية أدت إلى زيادة التوتر بين واشنطن وموسكو رغم تأكيد الرئيس دونالد ترامب على رغبته في تحسين العلاقات بين البلدين.

ولفت موقع قناة الحرة إلى أن الاستخبارات الأمريكية تتهم روسيا بشن العديد من الهجمات الإلكترونية وحملات للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية التي نظمت في 2016.

وكذلك تتهم واشنطن روسيا بدعم الرئيس السوري بشار الأسد وحملتها مؤخرا مسؤولية الهجوم الكيميائي الذي وقع في دوما في السابع من هذا الشهر.

وأعلنت الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب بريطانيا في الخلاف مع روسيا حول تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا بغاز أعصاب الشهر الماضي.

وتنفي موسكو التدخل في الانتخابات الأميركية وكذبت التقارير حول وقوع هجوم كيميائي في دوما، فيما نفت أي علاقة لها بتسميم سكريبال وابنته.

وفرضت الولايات المتحدة وكذلك أوروبا سلسة من العقوبات على روسيا بسبب ضمهما لشبه جزيرة القرم في 2014 ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا.

الولايات المتحدة روسيا واشنطن جون بولتون أناتولي أنتونوف

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