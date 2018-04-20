تركيا ترفض المخاوف الأمريكية بشأن الانتخابات المبكرة

إسطنبول- (د ب أ):

رد رئيس وزراء تركيا، اليوم الجمعة، على الولايات المتحدة بسبب اعرابها عن الشكوك في نزاهة الانتخابات المبكرة المنتظرة، قائلا إنه ينبغي على هذا البلد أن يركز على مشاكله الانتخابية الخاصة في إشارة على ما يبدو إلى التدخل الروسي المزعوم.

وقال رئيس الوزراء بن على يلدريم في أنقرة: "ينبغي أن ينظروا إلى أنفسهم أولا. لقد مر عام ونصف على الانتخابات، ولم ينته الجدل بشأن ما إذا كان هناك تزوير أو مخالفات في أمريكا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نورت للصحفيين أمس أنه "من الصعب إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة"، خلال حالة الطوارئ التركية القائمة منذ عامين تقريبا.

وقالت نورت في واشنطن:" لدينا مخاوف بشأن قدرتهم على إجرائها خلال هذه النوع من حالة الطوارئ. نود بالطبع أن نرى انتخابات حرة ونزيهة ولكن هناك خوف أيضا".

خلصت المؤسسات الأمريكية على الأغلب إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية لعام، 2016 لزرع الانقسام وقلب الرأي العام ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون التي خسرت أمام الرئيس دونالد ترامب.