اجتماع الدول المصدرة للنفط في السعودية لبحث تطورات أسعار الخام

الرياض-(د ب أ):

بدأ عدد من الدول المنتجة والمصدرة للنفط اليوم الجمعة، اجتماعا في مدينة جدة غرب السعودية لمناقشة مدى التزام المنتجين بتطبيق اتفاق خفض انتاج النفط اضافة الى الاسعار والتي وصلت لأعلى مستوى لها منذ 3 سنوات.

وقال بيان رسمي وزع اليوم الجمعة "أن الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين دول منظمة الدول المصدرة للبترول( أوبك) والدول المشاركة من خارجها، بدأ بمدينة جدة، بمشاركة وزراء الطاقة والبترول في المملكة العربية السعودية والعراق والكويت والامارات وكازخستان وعُمان وروسيا وفنزويلا وليبيا والجزائر، بالإضافة إلى نيجيريا، وأذربيجان وبروناي .

وأضاف البيان ان الاجتماع يستعرض تطورات أسواق النفط ومستويات إنتاج الدول المشاركة، وعمل اللجنة ونتائج قراراتها التي أُصدرت في الاجتماعات السابقة، وتطورات قوى العرض والطلب على السوق البترولية، ومناقشة أثر ارتفاع أسعار النفط والتي وصلت لأعلى مستوى لها منذ العام 2014، ومدى التزام المنتجين بتطبيق اتفاق خفض الانتاج والمعايير المتعلقة بتقييم مستوى الإنتاج والعوامل التي تحد من تأثير الإنفاق.

يذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين دول أوبك والدول خارج أوبك تعقد اجتماعها كل شهرين برئاسة المملكة، لبحث مدى التزام الدول بالاتفاق، وتضم كلا من الكويت، وفنزويلا، والجزائر، والسعودية، وروسيا، وسلطنة عمان.