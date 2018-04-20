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غضب متواصل في كشمير بسبب اغتصاب طفلة مسلمة في معبد هندوسي

03:06 م الجمعة 20 أبريل 2018
غضب متواصل في كشمير بسبب اغتصاب طفلة مسلمة في معبد هندوسي

)بي بي سي):

خرج متظاهرون غاضبون لليوم الرابع على التوالي في الجزء الهندي من إقليم كشمير للمطالبة بتحقيق العدالة في قضية مقتل واغتصاب طفلة مسلمة في معبد هندوسي.

وأصيب أكثر من 30 شخصا في مواجهات مع الشرطة الهندية خلال اليومين الماضيين.

وعُثر على جثة الطفلة آصفة بانو، 8 أعوام، التي تنتمي إلى قبيلة بدوية مسلمة، في غابة في 17 يناير بالقرب من معبد هندوسي اقتيدت إليه وتم تخديرها من قبل خاطفيها واغتصابها وخنقها حتى الموت، وفقا لتحقيقات الشرطة.

واعتقلت الشرطة ثمانية أشخاص من الهندوس بتهمة اغتصاب وقتل آصفة.

ووقعت الجريمة في واحدة من أكثر المناطق المضطربة في الهند. فمنذ عام 1989، كان هناك تمرد مسلح في إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة ضد الحكم الهندي، إذ يقع الإقليم بجوار جامو ذات الأغلبية الهندوسية.

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كشمير اغتصاب طفلة معبد هندوسي الشرطة الهندية

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