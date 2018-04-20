الرئاسة الفلسطينية: جرائم الاحتلال لن تثينا عن مواصلة النضال

القاهرة - (مصراوي):

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استمرار الاعتداءات الوحشية لجيش الاحتلال الاسرائيلي وقطعان المستوطنين، ضد ابناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والذى أدى إلى استشهاد شاب وإصابة العشرات، بالإضافة إلى خط شعارات عنصرية وقطع اشجار وترهيب للفلسطينيين.

وأكدت الرئاسة، أن قيام جيش الاحتلال بإطلاق النار الحي على المظاهرات السلمية الشعبية التي يشهدها قطاع غزة، وقيام المستوطنين بالاعتداء على الارض الزراعية في قرية بورين وقطع 100 شجرة زيتون، وخط شعارات عنصرية في قرية برقة، والاعتداء على مركبات المواطنين، والهجوم على القرى الفلسطينية، لن يزيد شعبنا إلا صموداً وتمسكا بحقوقه المشروعة.

وحملت الرئاسة، الحكومة الإسرائيلية، مسؤولية استمرار جيش الاحتلال بقتل المواطنين بدم بارد، وحماية اعتداءات المستوطنين الإرهابية "على الأرض والشعب والمقدسات".

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بالإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، والضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف جرائمها اليومية ضد الشعب والارض الفلسطينية.