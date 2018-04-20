السعودية: اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جازان

الرياض - (د ب أ):

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، ان قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، رصدت صباح اليوم الجمعة إطلاق صاروخ باليستي من قبل جماعة أنصار الله الحوثية، المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية (محافظه صعده) باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح المالكي في بيان له اليوم الجمعة أن "الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم تسجل أي أضرار أو إصابة".

وقال المالكي إن "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي(2216)، والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

وأشار إلى أن "إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".

وتقود السعودية تحالفا عربيا، بناء على طلب الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، للتصدي للانقلاب الذي قام به الحوثيون في اواخر عام 2014وسيطروا من خلاله على مفاصل الدولة.