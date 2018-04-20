العبادي: العراق حقق معجزة بالانتصار على داعش

بغداد-(د ب أ):

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الجمعة، إن العراق حقق معجزة بكل المقاييس بالانتصار على تنظيم داعش بمدة زمنية لم يتوقعها الجميع.

وقال العبادي، أمام حشد من رجال العشائر في محافظة ميسان جنوبي العراق "إن العراق يقود حملة محاربة الارهاب في العالم ،و حقق معجزة بكل المقاييس بالانتصار على داعش بمدة زمنية لم يتوقعها الجميع".

وأضاف اننا "سنبقى نلاحق عصابات داعش ونسحقها ويوم أمس الخميس قد أوعزنا لأبطال قواتنا الجوية بتوجيه ضربة جوية في سورية على العصابات الإرهابية".

وذكر العبادي "أن العراق تعرض لخطر وجودي واستطاع أن يتصدى وينتصر، وهذا الانتصار لم يكن بدون تكلفة لأننا دفعنا تكلفة حيث قدمنا ضحايا عند دخول داعش وقدمنا تضحيات عند التحرير، وان الانتصار تحقق بفضل التضحيات لأبطالنا وفتوى سماحة السيستاني".

وأوضح "أن النصر الثاني سيتحقق بالإعمار والبناء والخدمات والاستثمار، وتوفير فرص العمل والرفاه الاقتصادي، وهناك من يقول إن الأمر سيطول لكن مثلما قالوا إن حربنا على داعش ستطول وحققنا الانتصار بها بمدة قياسية، فإننا سنحقق النصر الثاني بمدة قياسية ايضا".

وقال رئيس الوزراء "إن في حملة الاعمار هناك عدو واحد هو الفساد، ويجب ان نتوحد في حملة الاعمار ومحاربة الفساد، وأن الفاسدين بعدما كانوا يرعبون الناس اصبحوا مرعوبين".

كان العبادي قد اعلن في شهر ديسمبر الماضي القضاء عسكريا على داعش في العراق ، غير ان خلايا التنظيم النائمة في البلاد لاتزال تشن هجمات.