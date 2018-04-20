رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي تعتزم إعلان فشل محاولتها لتشكيل حكومة جديدة

روما- (د ب أ):

من المقرر أن تطلع رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم الجمعة، الرئيس سيرجيو ماتاريلا على فشل محاولتها لكسر الجمود بشأن تشكيل حكومة جديدة.

ومن المقرر أن تلتقي رئيسة مجلس الشيوخ ماريا إليزابيتا ألبرتي كاسيلاتي مع الرئيس ماتاريلا في قصر كيرينالي الساعة 12 ظهرا (1000 بتوقيت جرينتش) بعدما أمهلها الرئيس 48 ساعة للتحقق مما إذا كانت حركة خمس نجوم وكتلة محافظة بإمكانهما تشكيل أغلبية.

ولكن في جولتين من المحادثات أمس وأول أمس، لم تجد كاسيلاتي وهي عضوة بحزب فورزا إيطاليا المنتمي إليه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني، مساحة للتوصل إلى حل وسط بين شركاء الائتلاف المحتمل.

ظهرت حركة خمس نجوم وتحالف محافظ من أربعة أحزاب بوصفهما القوة المهيمنة في انتخابات عامة غير حاسمة في الرابع من مارس، ليفوزا بنحو 32 بالمئة و37 بالمئة من الأصوات على التوالي.

جاءت محادثات الائتلاف بينهما رغم إصرار حركة خمس نجوم على استبعاد برلسكوني من أي اتفاق، ويرجع ذلك ظاهريا لمسيرته المليئة بالفضائح

وقالت حركة خمس نجوم إنه لا يمكنها سوى تشكيل حكومة مع الرابطة اليمينية المتطرفة، وهي أكبر حزب داخل التكتل المحافظ أو مع الحزب الديمقراطي يسار الوسط.