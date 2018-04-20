إصابة خمسة فلسطينيين بينهم صحفي في "جمعة الشهداء والأسرى"

القاهرة - (مصراوي):

أصيب خمسة مواطنين بينهم صحفي ومسعف، اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال، شرق بلدة خزاعة في خان يونس، إضافة إلى إصابة مواطنين شرق رفح.

وأفادت مصادر محلية بأن المسعف أصيب بعيار ناري في الرأس، في حين أصيب الصحفي بالرصاص بالرغم من ارتدائه الخوذة والدرع الدالين على أنه صحفي.

وكانت آليات عسكرية إسرائيلية، شرعت صباح اليوم، بإنشاء سواتر ترابية مرتفعة شرقي خان يونس، للمرة الأولى منذ بدء مسيرات العودة في نهاية مارس الماضي.

وأفادت مصادر طبية بأن شابين أصيبا برصاص الاحتلال في الركبة والفخذ شرق رفح جنوب القطاع.