"سانا": اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غوطة دمشق الغربية

دمشق- (د ب أ):

أعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة في غوطة دمشق الغربية.

وأشارت الوكالة اليوم الجمعة إلى استسلام الجماعات المسلحة المسيطرة على منطقة الحجر الأسود جنوب العاصمة.

وذكرت الوكالة أن الاتفاق يقضي بخروج بعض المسلحين من المنطقة باتجاه البادية الشرقية، بينما سوف ينسحب آخرون إلى محافظة إدلب، في حين ستتم تسوية أوضاع المسلحين الباقين.

وأشارت الوكالة إلى أن مسلحي جماعات مسلحة أخرى تم تخييرهم بين الخروج النهائي أو البقاء في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوبي العاصمة وتسوية أوضاعهم.