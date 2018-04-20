مقتل جندي عراقي وإصابة 3 في انفجار عبوة ناسفة بديالى

بغداد-(أ ش أ):

قتل جندي من الجيش العراقي اليوم الجمعة، وأصيب 3 آخرون بينهم ضابط، جراء انفجار عبوة ناسفة شمال شرقي محافظة ديالي.

وقال مصدر أمني - في تصريح أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي - "إن وكرا لتنظيم داعش تم تدميره بضربة جوية من قبل طائرات التحالف الدولي في بساتين الزور قرب المقدادية شمال شرقي ديالي"، مشيرا إلى أن قوات الجيش العراقي تقدمت لتفقد الوكر، حيث انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة قربه، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بينهم ضابط.

وكان مصدر مسؤول قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أنه تم قصف وكر مهم لداعش في الزور شمال شرقي ديالي، أسفر عن مقتل اثنين من مسلحي التنظيم أحدهما الذراع الأيمن لزعيمه أبو بكر البغدادي.