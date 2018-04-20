أطفال غزة يحاربون الاحتلال بـ"طائرات ورقية"

كتبت - إيمان محمود:

قالت وكالة "معا" الفلسطينية، إن أطفال غزة "هزّوا عرش قادة الاحتلال" بطائرات ورقية مشتعلة، لم تستطع قوات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة عليها وإيقافها.

وتسبب هذه الطائرات الورقية التي تحمل زجاجات حارقة خلال الأيام الماضية، بإحراق عشرات الدونمات الزراعية في الجانب الإسرائيلي المحيط بقطاع غزة، والتي حاولت القوات الإسرائيلية مواجهتها من خلال إطلاق النار صوبها، بحسب الوكالة الإخبارية.

ويعد الشباب في غزة طائرات ورقية تحمل أعلام فلسطين وأسماء قراهم المهجرة منذ نكبة 48، ثم يطلقونها في السماء ومنها ما يحمل زجاجات حارقة حيث تسقط في الجانب الإسرائيلي.

ويتظاهر آلاف الفلسطينيين، اليوم الجمعة، في المناطق الشرقية لقطاع غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل في إطار الجمعة الرابعة من مسيرات العودة.

وأعلنت اللجنة التنسيقية لمسيرات العودة في غزة إطلاق اسم جمعة "الشهداء والأسرى" على الجمعة الرابعة من المسيرات ودعت إلى أوسع حشد شعبي فيها.

وقبيل بدء التظاهرات بساعات ألقت طائرات إسرائيلية على أطرف شرق قطاع غزة صباح اليوم منشورات تحذيرية من الاقتراب من مناطق السياج الفاصل.

وجاء في المنشورات أن التجمعات الفلسطينية قرب السياج الفاصل أعمال "فوضى" وأنه يحظر على الفلسطينيين الاقتراب من السياج وإلا سيتم استهدافهم.

فيما أكدت صحيفة "الشرق الأوسط، اندلاع حريق كبير أمس، في أحراش قريبة من الموقع العسكري المعروف بـ"الكاميرا" على الحدود. وشوهدت ألسنة لهب تتصاعد من المكان بعدما سقطت طائرة ورقية طيرها شبان من داخل الحدود.

واضطرت السلطات الإسرائيلية لاستخدام طواقم متخصصة في إطفاء الحرائق، بما في ذلك طائرات مروحية في محاولة لمنع تمدد الحرائق في الأراضي التي عادة ما تكون زراعية.



وهذه ليست المرة الأولى التي تسببت فيها الطائرات الصغيرة في إشعال حرائق. ورصد الإعلام الإسرائيلي عدة حرائق في مساحات واسعة بسبب هذا السلاح الصغير والمحير.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نحو 200 دونم زراعي احترقت شمال القطاع، نتيجة هذه الطائرات.



كما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يبحث عن حلول لهذه الظاهرة الجديدة التي تشكل تحدياً أمنياً، داعياً مزارعي مناطق «غلاف غزة» لتوخي الحيطة والحذر. وجاء التحذير بعد نحو 8 حرائق أدت إلى إتلاف مزارع قمح في محيط القطاع.



وعادة يطلق شبان صغار طائرات ورقية بحسب اتجاه الريح، ويترقبون أن تتجاوز الحدود ثم يسقطونها.



واحتج المزارعون الإسرائيليون، وأصدر قادة المجلس الاستيطاني "أشكول"، بيانا اتهموا فيه مطلقي الطائرات الورقية بالتسبب في خسائر.