إصابة العشرات جراء تصادم قطارين في النمسا

فيينا-(د ب أ):

ذكرت هيئة السكك الحديدية النمساوية أن 54 شخصا أصيبوا اليوم الجمعة، في حادث تصادم قطارين في محطة بمدينة سالزبورج النمساوية، لكن لم تكن هناك أي إصابات خطيرة.

ووقع الحادث قبيل الساعة الخامسة صباحا (0300 بتوقيت جرينتش)، حيث اصطدم قطار ليلي من فينيسيا، بآخر قادم من مدينة زيورخ.

واصطدمت القاطرة التي كانت تحرك قطار فينيسيا بعربات قطار زيورخ الذي كان متوقفا. ولم تعرف بعد أسباب الحادث، طبقا للمتحدث باسم الهيئة.

وكان معظم الركاب نائمين عند وقوع الحادث، ونجمت الاصابات على ما يبدو من تساقط الامتعة.

ونقل المصابون من القطارين إلى المستشفيات. وكان سائق القاطرة يحتاج أيضا إلى مساعدة طبية.

وكان القطاران يحملان حوالي 240 راكبا.