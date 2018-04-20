"اليوم" السعودية: "قمة القدس" مهدت لقيام تحالف عربي شامل

الرياض - (أ ش أ)

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية في افتتاحيتها الصادرة اليوم الجمعة، أن "قمة القدس" أدت إلى تقزيم النظام الإيراني بشكل ملحوظ وتحجيم سياسته العدوانية، ومهدت لقيام تحالف عربي شامل يمثل ردعا لأي عدوان محتمل، وقد انعكس هذا التمهيد من خلال دعم التشكيلات العسكرية وفقا لمشروع درع الخليج الذي أنهى تدريباته بنجاح.

وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (قمة القدس والتحالف المنشود) أن القمة أدانت بشدة الإرهاب المتمثل في النظام الإيراني الدموي الذي مازال يعيث فسادا ودمارا في بعض دول المنطقة التي تتدخل في شؤونها الداخلية، عبر دعمهم للميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن ومدها بالصواريخ الباليستية التي تطلقها الميليشيات ضد المقدسات والمدن السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى حرص المملكة على تدارس أزمات الأمة العربية والوصول إلى حل لها استنادا إلى القرارات والمواثيق الدولية، وأن قيام "الناتو العربي" المرتقب كأهم تحالف عربي سوف يؤدي دون شك إلى تحقيق آمال الشعوب العربية في وحدتها وجمع صفوفها للدفاع عن أراضيها ومصالحها.

وشددت الصحيفة في ختام افتتاحيتها على أن قيام "الناتو العربي المرتقب"، الذي أوصت به القمة العربية الـ29 التي عقدت مؤخرا بالظهران، يعد في جوهره ضرورة ملحة في ضوء ما تهدد به إيران دول المنطقة.