مسئول أمريكي: القصف الغربي الأخير ردا على استخدام الكيميائي في سوريا

واشنطن - (أ ش أ)

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط بالوكالة ديفيد ساترفيلد أن هدف الضربة الغربية الأخيرة في سوريا هو الرد على استخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال ساترفيلد - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - "إن الضربة الأخيرة لا تهدف إلى تغيير اتجاه الأحداث أوالتعجيل بتغيير النظام"، مشددا أن الهدف من الضربات في سوريا الرد على استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، وليس لتسريع عملية التغيير.