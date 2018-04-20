وزير الدفاع الياباني يتوجه إلى واشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي

طوكيو - (أ ش أ)

غادر وزير الدفاع الياباني إيتسونورى أونوديرا اليوم الجمعة، العاصمة طوكيو متجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لعقد محادثات مع نظيره الأمريكي جيم ماتيس.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن أونوديرا غادر صباح اليوم من مطار "ناريتا" الدولي الذي يقع بالقرب من طوكيو، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يبحث أونوديرا وماتيس القضية الكورية الشمالية وقضايا آخرى قبيل انعقاد القمة المزمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كم جونج أون.

وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أن الحزب الدستوري الديمقراطي وأحزاب آخرى معارضة تعارض هذه الزيارة، حيث إنها ترى أنه ينبغي على أونوديرا أن يجعل معالجة الفضيحة المتعلقة بسجلات أنشطة قوات الدفاع الذاتى اليابانية فى العراق أولويته.

فيما قال أونوديرا في تصريحات للصحفيين إنه من المهم بالنسبة لسلطات الدفاع اليابانية والأمريكية مناقشة موقف طوكيو قبل القمة المزمع عقدها بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.