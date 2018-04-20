الخارجية البريطانية تدشن برنامجا للتعليم الجيد لفتيات رابطة الكومنولث

لندن - (أ ش أ):

دشنت وزارة الخارجية البريطانية برنامجا لكفالة تعليم عالي الجودة لمدة لا تقل عن 12 عاما للفتيات المهمشات في أنحاء (رابطة دول الكومنولث).

وذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أن وزير الخارجية بوريس جونسون، دعا قادة العالم لكفالة التعليم عالي الجودة، لمدة لا تقل عن 12 عاما، للجميع.

وفي حفل الإعلان عن البرنامج، الذي حضره الأمير هاري وخطيبته الممثلة الأمريكية السابقة ميجان ماركل، عرض جونسون قضية الفتيات المهمشات أمام قادة العالم من أجل الحصول على توقيعهم في البرنامج الذي يكفل التعليم ذات جودة عالية للفتيات الأكثر تهميشا في العالم.

ووفقا لموقع الحكومة البريطانية، فإن بريطانيا ستقود مثال يحتذى به في هذا الصدد، حيث توفر 212 مليون جنيه إسترليني، في صورة مساعدة مالية من أجل مساعدة ملايين الفتيات المستضعفات في الحصول على تعليم جيد بحلول عام 2030، في جميع أنحاء رابطة دول الكومنولث؛ والذي يعتبر اتحاد طوعي يجمع دولا كانت تابعة للإمبراطورية البريطانية فيما عدا رواندا وموزمبيق.

ومن جانبها، أكدت دول تابعة لرابطة دول الكومنولث، مثل أستراليا وغانا وسيراليون، على التزامها بإتاحة فرصة 12 عاما من التعليم عالي الجودة للجميع.