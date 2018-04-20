ألمان يحرضون كلبين على مهاجمة إريتريين ويعتدون عليهما بالضرب

ألمانيا - (د ب أ):

حرضت مجموعة من الألمان في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن شمالي ألمانيا كلبين على مهاجمة إريتريين اثنين، ثم اعتدوا عليهما بالضرب.

وذكرت الشرطة عقب الاعتداء الذي وقع مساء أمس الخميس في مدينة فريدلاند إن كلا الإريتريين أصيب بجروح طفيفة.

وبحسب البيانات، مر الإريتريان بدراجتهما على مجموعة مكونة من ستة مخمورين، الذين قاموا بعد ذلك بتحريض كلبين على مهاجمتهما.

كما قام رجلان وامرأة من المجموعة بملاحقة الضحيتين، ووجه اثنان منهما ضربات في الرأس للإريتريين.

وبعد ذلك أخذ أحد المعتدين دراجتي الإريتريين وألقاهما في بركة.

وعندما وصلت الشرطة وجه بعض أفراد المجموعة إهانات عنصرية للإريتريين.