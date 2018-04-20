 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

نظام التعليم الجديد ضرب سوريا سد النهضة محمد صلاح العملية الشاملة 2018

ألمان يحرضون كلبين على مهاجمة إريتريين ويعتدون عليهما بالضرب

09:13 ص الجمعة 20 أبريل 2018
ألمان يحرضون كلبين على مهاجمة إريتريين ويعتدون عليهما بالضرب

ارشيفية

ألمانيا - (د ب أ):

حرضت مجموعة من الألمان في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن شمالي ألمانيا كلبين على مهاجمة إريتريين اثنين، ثم اعتدوا عليهما بالضرب.

وذكرت الشرطة عقب الاعتداء الذي وقع مساء أمس الخميس في مدينة فريدلاند إن كلا الإريتريين أصيب بجروح طفيفة.

وبحسب البيانات، مر الإريتريان بدراجتهما على مجموعة مكونة من ستة مخمورين، الذين قاموا بعد ذلك بتحريض كلبين على مهاجمتهما.

كما قام رجلان وامرأة من المجموعة بملاحقة الضحيتين، ووجه اثنان منهما ضربات في الرأس للإريتريين.

وبعد ذلك أخذ أحد المعتدين دراجتي الإريتريين وألقاهما في بركة.

وعندما وصلت الشرطة وجه بعض أفراد المجموعة إهانات عنصرية للإريتريين.

ألمانيا مهاجمة إريتريين الضرب الشرطة

الخبر التالى:

لافروف: سنقدم أدلة على إسقاط الدفاع الجوي السوري لبعض الصواريخ المجنحة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان