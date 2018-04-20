بكين ترسل فريقين من شرطة حفظ السلام إلى جوبا ونيقوسيا

بكين - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الأمن العام الصينية، اليوم الجمعة، أن بكين سترسل فريقين من 19 ضابط شرطة حفظ السلام إلى جنوب السودان وقبرص لأداء مهمات حفظ السلام للأمم المتحدة.

وقالت الوزارة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، إنه من المقرر أن ينطلق الفريق المُرسل إلى جنوب السودان الذي يتكون من 12 عضوا في 22 أبريل الجاري، ليكون بذلك الفريق السابع الذي يتم إرساله إلى جنوب السودان، مضيفة أن الفريق المبعوث إلى قبرص فيتكون من 7 أعضاء وسيتم إرساله على دفعتين في أبريل الجاري ويوليو المقبل.

وأضافت الوزارة أن الصين قد أرسلت 2614 ضابط شرطة إجماليا إلى تسع مناطق لتنفيذ مهام حفظ السلام والمقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك وذلك منذ مشاركتها في مهام حفظ السلام عام 2000 وقد حظيت جهودها بسمعة طيبة عالميًا.