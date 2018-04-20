عمدة نيويورك السابق رودي جولياني ينضم لفريق ترامب القانوني

واشنطن - (د ب أ):

انضم عمدة نيويورك السابق، رودي جولياني، إلى الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب بيان صدر عن محامي ترامب الخميس ونقلته وسائل إعلام أمريكية.

وقال جولياني لصحيفة "واشنطن بوست" إنه انضم إلى الفريق بقصد السعي لإنهاء تحقيق روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال جولياني للصحيفة: "أفعل ذلك لأنني آمل أن نتمكن من التفاوض على نهاية لهذا من أجل مصلحة البلاد ولأنني أحترم الرئيس بشدة وكذلك بوب مولر".

وينضم جولياني إلى فريق ترامب مع اثنين من المدعين الاتحاديين السابقين الذين يديرون شركة محاماة مقرها فلوريدا، وفقا للبيان الذي نسب إلى محامي ترامب جاي سيكولو.

وكان جولياني، المدعي الاتحادي السابق الذي لم ينجح في نيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2008 ، قد دعم ترامب في عام 2016 وتم النظر في إمكانية توليه مناصب مختلفة في الإدارة، بما في ذلك منصب وزير الخارجية، ولكن لم يقع عليه الاختيار.

وقال ترامب في البيان الذي نشره سيكولو: "رودي رائع. لقد كان صديقي لفترة طويلة ويريد حل هذه المسألة بسرعة من أجل مصلحة البلاد".