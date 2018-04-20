وزير خارجية فرنسا يدعو لاستئناف المحادثات لإيجاد مخرج للأزمة السورية

باريس - (أ ش أ)

دعا وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان اليوم الخميس الى ضرورة استئناف المحادثات لانهاء الأزمة السورية المستمرة منذ سبع أعوام والتي خلفت 400 ألف قتيل وملايين النازحين.

وقال لودريان - في مقابلة اليوم مع قناة (بي اف ام تي في) الإخبارية - إنه من مصلحة الروس وكافة الأطراف المعنية ايجاد مخرج للأزمة السورية ، مشيرا الى تحرك بلاده من خلال مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار ينص على التخلي عن الأسلحة الكيميائيةً ووقف اطلاق النار وايصال المساعدات للمحتاجين واطلاق عملية سياسية تشمل اصلاحا دستوريا واستحقاقا انتخابيا.

وأضاف إنه على الروس والأتراك والايرانيين وكذلك الشركاء الآخرين لا سيما الولايات المتحدة أن يضغطوا من أجل العودة للمسار السياسي.

وأشار لودريان ، من ناحية أخرى ، الى أن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يتمكنوا حتى الآن من دخول موقع الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما السوريةً بالرغم من تواجدهم بسوريا منذ عدة أيام.

وأكد أنه في يوم 7 أبريل وقع هجومان بالأسلحة الكيميائية في دوما ، وأن فرنسا علمت بالأمر من خلال العديد من إفادات شهود العيان والصور والفيديوهات وتقارير المنظمات الطبية العاملة في سوريا منذ عام 2011 ، مستبعدا حدوث أي تلاعب ممكن.

وحول العلاقات الفرنسية الأمريكية في ظل زيارة الرئيس ماكرون المرتقبة للولايات المتحدة يوم الاثنين ، أشار لودريان الى وجود نقاط خلافية بين البلدين بشأن المناخ واعلان القدس عاصمة لإسرائيل دون أي تفاوض أو تشاور ، وحول الاتفاق النووي الايراني وبعض القضايا التجارية ، مؤكدا أن النزعة الإنعزالية للولايات المتحدة لها تداعيات على الأنشطة الإقتصادية الأوروبية.

وحذر لودريان من أن إنسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الايراني الموقع في فيينا في عام 2015 قد يدفع طهران للانسحاب منه أيضا واعادة تطوير برنامجها لاقتناء السلاح النووي ، وهو أمر سيثير قلق الدول المجاورة لها ، وكذلك على الصعيد الدولي.