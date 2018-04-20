الطوارئ الروسية: رجال الأمن لم يعثروا على أشياء مشبوهة في مبنى الخارجية

موسكو - (أ ش أ)

أعلنت سلطات الطوارئ الروسية اليوم /الخميس/ أن رجال الأمن لم يعثروا على أشياء مشبوهة في مبنى وزارة الخارجية الروسية والذي تم إجلاء الموظفين منه.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن مصدر في خدمات الطوارئ بموسكو - لم تسمه - القول "انتهى تفتيش جميع أقسام المبنى ولم يتأكد التهديد بحدوث انفجار".

وكان قد تم - في وقت سابق - إجلاء موظفي وزارة الخارجية الروسية من مبنى الوزارة وسط موسكو بعد مكالمة مجهولة المصدر حول تلغيم المبنى.