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الطوارئ الروسية: رجال الأمن لم يعثروا على أشياء مشبوهة في مبنى الخارجية

12:15 ص الجمعة 20 أبريل 2018
الطوارئ الروسية: رجال الأمن لم يعثروا على أشياء مشبوهة في مبنى الخارجية

مبنى وزارة الخارجية الروسية

موسكو - (أ ش أ)

أعلنت سلطات الطوارئ الروسية اليوم /الخميس/ أن رجال الأمن لم يعثروا على أشياء مشبوهة في مبنى وزارة الخارجية الروسية والذي تم إجلاء الموظفين منه.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن مصدر في خدمات الطوارئ بموسكو - لم تسمه - القول "انتهى تفتيش جميع أقسام المبنى ولم يتأكد التهديد بحدوث انفجار".

وكان قد تم - في وقت سابق - إجلاء موظفي وزارة الخارجية الروسية من مبنى الوزارة وسط موسكو بعد مكالمة مجهولة المصدر حول تلغيم المبنى.

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روسيا وزارة الخارجية الروسية موسكو

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