قائمة البضائع الأكثر تداولًا في العالم: الأولى حجم تجارتها 1.35 تريليون دولار

كتب – محمد الصباغ:

نشر موقع المنتدي الاقتصادي العالمي "وورلد إيكونوميك فورم"، قائمة بالبضائع الأكثر تداولًا في السوق العالمي، وكان على رأسها السيارات والبترول المكرر.

وجاء في التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني، اليوم الإثنين، إن السيارات تأتي على رأس البضائع المتداولة حول العالم بحوالي 1.35 تريليون دولار سنويًا أي (4.9%) من حجم الصادرات العالمية.

ويأتي في المركز الثاني البترول المكرر بحوالي 825 مليار دولار أمريكي، والدوائر الإلكترونية المدمجة بحوالي 804 مليار دولار.

في المركز الرابع تأتي قطع غيار السيارات بقيمة 685 مليار دولار، ويليها أجهزة الكمبيوتر ويبلغ حجم صادراته حول العالم 624 مليار دولار.

المستحضرات الدوائية تحتل المركز السادس بقيمة 613 مليار دولار سنويًا، وبعدها يأتي الذهب سابعًا بقيمة 576 مليار دولار أمريكي، وثامنًا هناك البترول الخام بحوالي 549 مليار دولار.

الهواتف تأتي في المركز التاسع بقيمة 510 مليار دولار أمريكي، ثم معدات البث تبلغ قيمة الصادرات حول العالم فيها حوالي 395 مليار دولار أمريكي.

اللاعب الرئيسي في الصادرات حول العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية حيث تتصدر قائمة المستوردين ل12 بضاعة و18 فئة تجارية بينهم البضائع الأكبر تداولا: السيارات والبترول المكرر.

ألماني هي الدولة الأكبر في تصدير السيارات، وقطع غيارها، وأيضًا في المستحضرات الدوائية. بينما سويسرا هي أول مور ومستورد للذهب.

تأتي الصين كأكبر مصدر لخمس فئات من البضائع وهي: أجهزة الكمبيوتر وأدوات البث، والهواتف، والمجوهرات والأسلاك المعزولة. بينما هي المستورد الأكبر للنفط الخام والدوائر المدمجة والطائرات.