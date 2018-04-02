ضبط شحنة متفجرات فی محافظة حدودية بجنوب شرق إیران

زاهدان (إيران) - (د ب ا)

أعلن مساعد قائد حرس الحدود الإيراني فی محافظة سیستان وبلوجستان، العقید محمد ملاشاهی، عن ضبط شحنة متفجرات معبأة فی سیارة تركتها عناصر معادیة بعد وقوعها فی كمین.

وقال العقید ملاشاهی فی شرحه للعملیة، أن كوادر الاستخبارات فی حرس الحدود بمحافظة سیستان وبلوجستان جنوب شرق إيران، وبتعاون كوادر فوج حرس الحدود فی منطقة سراوان، علموا أن عناصر معادیة تعتزم نقل شحنة متفجرات لتنفیذ عملیات انتحاریة فی فرصة مناسبة فی عمق البلاد، حیث بادروا القوات علي الفور لتغطیة ومراقبة المنطقة بصورة كاملة،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف العقید ملاشاهی، أن أعداء النظام وبعد أن رأوا كل السبل مغلقة امامهم لنقل المتفجرات الي داخل البلاد تركوا السیارة فی مكانها وهربوا من المنطقة.

واوضح بان العمل جار للكشف عن هذه العناصر والقبض علیها.