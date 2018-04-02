المجلس الرئاسي الليبي يطلق عملية "عاصفة الوطن" ضد داعش

طرابلس - (د ب أ)

أطلق القائد الأعلى للجيش الليبي ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الاثنين، عملية عسكرية تحت اسم "عاصفة الوطن".

العملية التي أعلن عن انطلاقها اليوم الاثنين محمد السلاك الناطق الرسمي باسم السراج في مؤتمر صحفي، تهدف إلى تتبع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والتعامل مع كافة الأهداف المحتملة بالأودية والشعاب الممتدة من "بوابة الستّين" شرق مدينة مصراته، وحتى ضواحي مدن، "بني وليد" و"ترهونة" و"مسلاته" و"الخمس" و"زليتن" الواقعة شرق وجنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس.

وقال السلاك إن هذه العملية تأتي في إطار الحرص والحفاظ على أمن ليبيا، وسعياً إلى القضاء النهائي على كافة البؤر الإرهابية ومتابعة فلول الجماعات الإرهابية.

يذكر أن هذه العملية تعتبر ثاني عملية يتم إطلاقها ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في الجزء الغربي من ليبيا، بعد عملية "البنيان المرصوص" التي أطلقها "السراج" وأسفرت عن طرد التنظيم من مدينة سرت /500 كيلومتر شرق طرابلس/.

وشارك في العملية قوات عسكرية وغير عسكرية من مدينة مصراته ومدن ليبية أخرى، وشاركت فيها طائرات أمريكية كانت تقوم بقصف أهداف دقيقة في المدينة، بعد طلب رسمي من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الذي أعلن عن تحرير سرت من تنظيم الدولة في كانون أول/ديسمبر 2016.