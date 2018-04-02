ولي العهد السعودي: اقتصاد إسرائيل قوي واتفاق السلام قبل التطبيع

كتب – محمد الصباغ:

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إنه يؤمن بحق الشعب اليهودي في دولة تعيش بسلام بجوار دولة فلسطينية، مضيفًا أنه يجب التوصل إلى اتفاق سلام لضمان الاستقرار للجميع بجانب تطبيع العلاقات.

وتابع الأمير صاحب 32 عامًا في حواره مع مجلة "ذا أتلانتك" الأمريكية، المنشور اليوم الإثنين، أن هناك مخاوف دينية من مصير المسجد الأقصى في القدس وحول حقوق الشعب الفلسطيني.

وعند سؤاله عن كون المملكة لفترة طويلة مكانا لإنتاج دعاية "معادية للسامية"، قال إن المملكة ليس لديها أي مشكلة مع اليهود. وأضاف "رسولنا تزوج من سيدة يهودية"، وكان جيرانه من اليهود، ولا يوجد أي مشكلة بين المسيحيين والمسلمين واليهود.. لدينا مشاكل موجودة في كل مكان في العالم.. مشاكل بين الأشخاص".

وفي رده أيضًا على سؤال عن تقرب المملكة من إسرائيل فقط بسبب المخاطر الإيرانية لهما، فقال ولي العهد السعودي: "إسرائيل اقتصاد قوي مقارنة بحجمهم وهو يتنامى أيضًا، وبالطبع هناك كثير من المصالح المشتركة مع إسرائيل لو كان هناك سلام، وقد يكون هناك كثير من المصالح بين إسرائيل ودول مجلس التعاون ودول مثل مصر والأردن".

وذكرت المجلة أن الأمير محمد بن سلمان لو استطاع تطبيق أفكاره وفقًا لرؤية "المملكة 2030" سوف يتغير بالفعل شكل الشرق الأوسط.

وقال الأمير السعودي في الحوار إن "الإسلام دين سلام"، مضيفًا أن الله في الإسلام يعطي المسلمين مسؤوليتين: "الأولى هي الإيمان، وفعل الأشياء الجيدة لا السيئة. لو فعلنا أمور سيئة سوف يحاسبنا الله في يوم القيامة".

وتابع ولي العهد السعودي حديثه بالقول إنه في هذه الأيام هناك "مثلث الشر" الذي يريد إعادة بناء الخلافة. وأضاف أنه لا يجب على المسلمين الآن القتال من أجل نشر الإسلام، وقال: "لكن مثلث الشر يريدون التلاعب بالمسلمين وهويتهم من أجل بناء إمبراطورية إسلامية".

وأشار إلى أن هذا المثلث هو إيران والإخوان المسلمين والتنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش.

وبدأ محمد بن سلمان جولة في الولايات المتحدة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي مع واشنطن، وترويجًا لخطة المملكة "2030" التي تهدف للابتعاد عن الاعتماد على النفط فقط كمصدر لدخل السعودية.