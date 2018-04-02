محمد بن سلمان: لا يوجد بالسعودية "وهابية".. هناك سُنّة وشيعة

كتب – محمد الصباغ:

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن القائد الأعلى للثورة الإيراني آية الله خامنئي جعل الزعيم النازي هتلر يبدو جيدًا. كما اعترف في الحوار مع مجلة "ذي أتلانتيك" المنشور اليوم بأن "الشعب اليهودي" له حق في إقامة دولة مجاورة لدولة فلسطينية.

وتحدث "بن سلمان" الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية في جولة بدأت قبل أسبوعين، عن نقاط رئيسية أبرزها الإصلاحات التي يقودها في المملكة والعمل على القضاء على الأفكار المتطرفة، بجانب "مثلث الشر" الذي يحاول الترويج لفكرة واحدة بشأن الدين الإسلامي.

وأضافت المجلة أن الأمير محمد بن سلمان لو استطاع تطبيق أفكاره وفقًا لرؤية "المملكة 2030" سوف يتغير بالفعل شكل الشرق الأوسط.

وقال الأمير السعودي في بداية الحوار إن الإسلام دين سلام، مضيفًا أن الله في الإسلام يعطي المسلمين مسئوليتين: "الأولى هي الإيمان، وفعل الأشياء الجيدة لا السيئة. لو فعلنا أمور سيئة سوف يحاسبنا الله في يوم القيامة".

وتابع ولي العهد السعودي حديثه بالقول إنه في هذه الأيام هناك "مثلث الشر" الذي يريد إعادة بناء الخلافة. وأضاف أنه لا يجب على المسلمين الآن القتال من أجل نشر الإسلام، وقال: "لكن مثلث الشر يريدون التلاعب بالمسلمين وهويتهم من أجل بناء إمبراطورية إسلامية".

وحينما سألته المجلة عن هذا المثلث، قال محمد بن سلمان: "الضلع الأول هو النظام الإيراني الذي يريد نشر أفكاره المتطرفة الشيعية. يعتقدون أنه بنشرها سوف يعود إمامهم المختفي وسوف يحكمون العالم من إيران وينشرون الإسلام حتى في أمريكا".

وأضاف: "الضلع الثاني هم الإخوان المسلمون، التنظيم المتطرف. يريدون استخدام النظام الديمقراطي ليحكموا الدول وبناء خلافة في كل مكان. ثم بعد ذلك يمكنهم تحويلها إلى إمبراطورية مسلمة حقيقية."

أما الضلع الثالث فبحسب الأمير السعودي الشاب، 32 عامًا، فهم قادة التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش و"جميعهم كانوا عناصر سابقة في الإخوان المسلمين".

وأضاف: "أفكارهم حول الله والإسلام تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة... السعودية ومصر والأردن والبحرين وعمان والكويت والسعودية واليمن، دول تدافع عن فكرة أن الدول المستقلة يجب أن تركز على مصالحها، في بناء علاقات جيدة بناء على مبادئ الأمم المتحدة".

وعند سؤاله عن الوهابية ونشأتها في المملكة العربية السعودية واستخدام أموال النفط من أجل تصدير أفكار متطرفة، قال محمد بن سلمان إنه لا يمكن لأحد أن يضع تعريفًا للوهابية.

وأضاف ولي العهد: "لا يمكن لأحد تعريف الوهابية. لا يوجد وهابية. لا نؤمن بأن لدينا وهابية. نؤمن بأن لدينا في السعودية سُنة وشيعة. كما نعلم أن لدينا في الإسلام السُني مذاهب فكرية، ولدينا علماء ومجلس فتاوى. نعم في المملكة واضح أن قوانيننا تأتي من الإسلام والقرآن، لكن لدينا المذاهب الأربعة (الحنبلي والحنفي والشافعي والمالكي)".

وبدأ محمد بن سلمان جولة في الولايات المتحدة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي مع واشنطن، وترويجًا لخطة المملكة "2030" التي تهدف للابتعاد عن الاعتماد على النفط فقط كمصدر لدخل السعودية.