الخارجية الأمريكية تهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات

القاهرة - (مصراوى):

توجهت وزارة الخارجية الأمريكية بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة في البلاد.

وأعربت الخارجية الأمريكية، على لسان متحدثها، هيثر ناويرت، عن تطلع بلادها إلى العمل مع الرئيس السيسي لتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر ومواجهة التحديات المشتركة

وأشارت ناويرت إلى أن الولايات المتحدة تثمن شراكتها القوية مع مصر وستستمر للعمل من أجل تعزيز الأهداف المشتركة.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، صباح اليوم عدد المصريين الذين صوتوا بالخارج بواقع 157 ألفًا و60 ناخبًا، وبالداخل 22 مليون و491 ألف و921 ناخبا.

وحصل السيسي على 21 مليونًا و835 ألفًا و387 صوتًا بنسبة 97.87% فيما حصل منافسه موسى مصطفى 656 ألف و534 صوتا بنسبة 2.92%.

وأجريت الانتخابات الرئاسية في الخارج على مدار أيام (16، و17،18)، وبالداخل أيام (26، و27، و28) مارس الماضي، وبلغ من لهم حق التصويت نحو 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا تحت إشراف أكثر من 18 ألف قاضٍ، ومتابعة 54 منظمة محلية و9 دولية.