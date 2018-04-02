الحوثيون: إطلاق صاروخ باليستي جنوب غرب السعودية

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء اليوم الاثنين، إطلاق صاروخ باليستي على معسكر للجيش السعودي جنوب غرب المملكة.

وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، "إن القوة الصاروخية (الموالية لهم) أطلقت صاروخاً باليستياً على معسكر الجربة السعودي في منطقة ظهران ‫بعسير".

وأشارت القناة إلى أن الصاروخ من طراز(بدر1).

ولم تتطرق القناة الحوثية إلى تفاصيل إضافية حول إطلاق الصاروخ، في حين لم يصدر أي بيان من قبل قيادة التحالف العربي أو السلطات السعودية حول ذلك.

ويأتي إطلاق الصاروخ بعد ساعات من مقتل 12 مدنياً، بينهم سبعة أطفال، وإصابة آخرين في قصف للتحالف على مجمع سكني يحوي نازحين في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وكثف الحوثيون مؤخرا من اطلاق الصواريخ البالتسية تجاه الأراضي السعودية، معتبرين ذلك "رداً على الضربات الجوية لمقاتلات التحالف العربي في اليمن والحصار الذي تفرضه عليها".

ومنذ أكثر من ثلاث سنوات تقود السعودية تحالفا عربي ضد مسلحي الحوثيين في اليمن، بعد أشهر من سيطرة الاخيرين على العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى بقوة السلاح.